Кобахидзе объяснил «защитой суверенитета» запрет на участие в выборах грузинским эмигрантам

20.11.2025 13:06





Премьер Ираклий Кобахидзе объяснил запрет на участие в парламентских выборах проживающих заграницей граждан Грузии влиянием на них «иностранной юрисдикции» и «отфильтрованной информации». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Имеди».



«Когда человек проживает в другой юрисдикции, он подвержен влиянию соответствующей юрисдикции, в то время как избиратель, делая выбор, должен подчиняться только своей собственной юрисдикции и находиться под ее влиянием. Только в этом случае может быть защищен принцип государственного суверенитета. Во-вторых, избиратель должен делать осознанный выбор…. Когда человек живет за границей, он полностью зависит от отфильтрованной информации», – сказал Кобахидзе.



Он полагает, что осознанный выбор гражданин может сделать только в том случае, если лично «знакомится с окружающей средой в стране и на ее основе принимает решение о поддержке той или иной политической партии». Кобахидзе также утверждает, что в прошлом перед выборами грузинская диаспора «использовалась для спекуляций».



«Избиратель должен иметь минимум нефильтрованной информации при принятии собственного политического решения. Аргументы здесь очень веские. Существует и международная практика, поэтому и с юридической точки зрения, и с точки зрения общего рационализма это решение не имеет изъянов», – заявил премьер.



Сейчас граждане Грузии, находящиеся за рубежом, не могут участвовать в муниципальных выборах, но голосуют на парламентских – на участках при посольствах и консульствах. После принятия инициированных правительством поправок голосовать они смогут только на территории Грузии. Результаты голосования за границей, как правило, отличаются от итогов внутри страны.



По данным ЦИК, на парламентских выборах 2024 года за рубежом были зарегистрированы почти 96 тыс. граждан. Оппозиция и НПО призывали открывать больше участков, отмечая, что многим эмигрантам приходилось преодолевать сотни километров, чтобы проголосовать.



В итоге на выборах за границей проголосовала примерно треть зарегистрированных – чуть более 34 тысяч человек. На более чем 60 участках за рубежом уверенно победила оппозиция: за правящую партию проголосовали лишь 13%.



Источник: Новости - Грузия

