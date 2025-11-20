Каладзе: Все граждане Грузии будут иметь возможность голосовать, но им придется голосовать в Грузии

«Каждый гражданин Грузии сможет проголосовать, однако сделать это он сможет на территории Грузии», — так ответил мэр Тбилиси Каха Каладзе на вопрос о планируемых изменениях в Избирательном кодексе.



По его словам, целенаправленно распространяется неправильная информация о том, будто бы эмигрантам запрещают голосование.



«Это ложная информация, что у эмигрантов не будет возможности проголосовать. Это неправда. Целенаправленно распространяется дезинформация. Разумеется, каждый гражданин Грузии сможет проголосовать, но — в Грузии. Запрета на голосование нет. Учитывая, что даже в нашей стране происходит внешнее вмешательство, о чем, в частности, говорили и США, указывая на серьёзную проблему в этом направлении, принятое решение важно, исходя из интересов страны. Аналогичный подход есть во многих государствах. Можно привести примеры Ирландии, Израиля, Армении. Ничего особенного не происходит. Если граждане захотят участвовать в выборах, они приедут в Грузию и проголосуют», — заявил мэр Тбилиси.



Он подчеркнул, что внешнее вмешательство во внутренние политические дела Грузии представляет серьёзную угрозу.



«Мы предпринимаем все шаги, исходя из интересов страны. Сегодня огромную опасность представляет внешнее вмешательство во внутренние политические дела Грузии, тем более — грубое вмешательство. Оставьте всё остальное — посмотрите, что позволяют себе некоторые послы, какие заявления делают и как действуют. О чём мы вообще говорим? Самое главное — безопасность страны, защита её суверенитета и независимости. Угроза внешнего вмешательства очень велика. Соответственно, мы предпринимаем такие меры, чтобы в первую очередь защитить безопасность и будущее нашей страны», — отметил Каладзе.



Мэр столицы пояснил, что главное — не то, кто сколько голосов получит, главное — обеспечение безопасности страны.



«Могу привести хорошие примеры — Румынии и Молдовы, где внешнее вмешательство повлияло на выборы. В нашем случае внешнее голосование может не оказать даже 1% влияния — не наберётся даже 1%, учитывая количество голосов. Но ведь главное не в том, кто сколько голосов получит. Главное — безопасность страны и защита её интересов», — заявил Каха Каладзе.





