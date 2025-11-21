Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
И.о посла США Алан Перселл: США продолжают поддерживать Грузию


21.11.2025   16:02


«И.о. посла США Алан Перселл на конференции в рамках Черноморской платформы обсудил значение Среднего коридора», — сообщает Посольство США в Грузии.

По информации посольства, США продолжает поддерживать Грузию и весь регион через конкретные инвестиции, включая значительный вклад в развитие «нового морского порта Поти» и информирование американского бизнеса о транзитном потенциале Грузии.

«И.о. посла особо подчеркнул, что инициатива TRIPP, разработанная при посредничестве США между Арменией и Азербайджаном, ещё больше укрепит Черноморский регион», — говорится в сообщении посольства США.


