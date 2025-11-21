И.о посла США Алан Перселл: США продолжают поддерживать Грузию

«И.о. посла США Алан Перселл на конференции в рамках Черноморской платформы обсудил значение Среднего коридора», — сообщает Посольство США в Грузии.



По информации посольства, США продолжает поддерживать Грузию и весь регион через конкретные инвестиции, включая значительный вклад в развитие «нового морского порта Поти» и информирование американского бизнеса о транзитном потенциале Грузии.



«И.о. посла особо подчеркнул, что инициатива TRIPP, разработанная при посредничестве США между Арменией и Азербайджаном, ещё больше укрепит Черноморский регион», — говорится в сообщении посольства США.





