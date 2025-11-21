|
Участникам акции – Георгию Жамерашвили и Резо Думбадзе назначена выплата штрафа в размере 5 000 лари
21.11.2025 17:25
Суд признал участников марша солидарности с Мате Девидзе – Георгия Жамерашвили и Резо Думбадзе виновными в совершении административного правонарушения.
В качестве административного наказания судья Давид Макаридзе назначил им выплату штрафа в размере 5 000 лари.
Напомним, что 19 ноября в Тбилиси прошел марш солидарности с осужденным Мате Девидзе. Участники собрались у здания ТГУ, откуда и началось шествие. В ходе марша на проспекте Меликишвили и улице Какабадзе были задержаны 13 демонстрантов, среди них 5 женщин.
Им вменяется неподчинение законному требованию сотрудника полиции, а части из них – словесные оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов.
