Трамп призвал Украину смириться с потерей Донбасса, а страны Балтии — не бояться нападения Путина

22.11.2025 00:44





Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина в ближайшее время потеряет территорию Донбасса. «Они потеряют ее в ближайшее время, да», — сказал он, поддержав тезис ведущего о неизбежности территориальных уступок со стороны Украины.



Трамп также выразил уверенность, что страны Балтии и другие европейские государства не должны опасаться нападения России. «Они (россияне) не ищут новой войны. Они принимают наказание», — сказал президент. Кроме того, он подчеркнул, что не намерен отменять санкции против российской нефти. При этом глава государства сообщил о планах ввести в ближайшее время новые, «очень мощные» ограничения против Москвы.



Президент США назвал следующий четверг, 27 ноября, когда в США отмечается День благодарения, подходящим сроком для принятия Киевом решения по американскому «мирному плану». По его словам, это «окончательный срок». Комментируя 28 пунктов плана, о которых ранее писали СМИ, Трамп отметил, что США «интересует только одно — чтобы убийства прекратились».



Предлагаемый Соединёнными Штатами план предусматривает передачу Крыма и Донбасса под контроль России (включая территории Донецкой области, неподконтрольные российским войскам), сокращение численности ВСУ, отказ Украины от вступления в НАТО, запрет на размещение иностранных миротворцев, закрепление безъядерного статуса страны. Россия получит поэтапное снятие санкций, восстановление формата G8 и амнистию за военные преступления.



Европейские лидеры в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским отвергли ключевые положения проекта, подчеркнув, что украинская армия должна сохранить возможность защищать суверенитет страны, а текущая линия соприкосновения должна стать основой для любых переговоров.



Источники Reuters сообщают, что Вашингтон пригрозил Киеву прекращением поставок оружия и разведданных, если документ не будет подписан. Сам Зеленский заявил, что будет работать с администрацией Трампа ради достижения справедливого и устойчивого мира для Украины.





