Михаил Кавелашвили помиловал 49 человек


23.11.2025   10:25


Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили помиловал 49 человек в честь Дня Святого Георгия.

По данным администрации Кавелашвили, помилование коснулось 14 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, и 34 человек, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а с одного человека была снята судимость.

«Использование Президентом Грузии исключительных полномочий, предоставленных ему Конституцией, основано на принципе гуманизма и государственных интересах», — говорится в заявлении.


