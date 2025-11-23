|
Михаил Кавелашвили помиловал 49 человек
23.11.2025 10:25
Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили помиловал 49 человек в честь Дня Святого Георгия.
По данным администрации Кавелашвили, помилование коснулось 14 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, и 34 человек, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а с одного человека была снята судимость.
«Использование Президентом Грузии исключительных полномочий, предоставленных ему Конституцией, основано на принципе гуманизма и государственных интересах», — говорится в заявлении.