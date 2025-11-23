Саакашвили: 23 ноября 2003 года, в День Святого Георгия, в Грузии восторжествовала «Революция роз»

23 ноября 2003 года, в День Святого Георгия, в Грузии восторжествовала «Революция роз». Она пришла на смену многолетней стагнации, нищете, коррупции, преступности и полностью сфальсифицированным Шеварднадзе парламентским выборам, о чём заявил в своём посте в Facebook бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как отмечает Саакашвили, ««Революция роз» не закончилась в 2003 году; напротив, 23 ноября ознаменовало начало беспрецедентных, радикальных и глубоких реформ во всём мире, которые превратили несостоявшееся государство в пример развития и успеха для всего мира».



«Что принесла «Революция роз»?» — можно перечислить многое: возвращение Аджарии под юрисдикцию Грузии, не просто возвращение страны, но и её яркое восхождение на карте мира, создание новой инфраструктуры.



Страна, которая десятилетиями не могла починить «тёщин язык» на участке дороги Гори-Каспи, наполнилась новыми автомагистралями, аэропортами и т.д.



Новое образование, здравоохранение, передовые системы государственных услуг, новая армия, сведённая к нулю коррупция, беспрецедентный рост искусства и архитектуры и многое другое. Если описать всё двумя словами – это изменение менталитета.



Мы увидели, что такое настоящая свобода. Когда власть сменилась путём выборов, когда люди вышли на улицы в 2007 году, я ушёл в отставку. Работа государственного аппарата основывалась на главной ценности – служении народу, – и почти никто не разбогател.



Я работал день и ночь, и многие называли меня маньяком, распространяли слухи, что я якобы сижу на кокаине, потому что не могли понять, откуда берётся столько энергии. А она исходила от высшего удовольствия служения стране, от гордости за успехи. А ещё у меня был весь государственный аппарат, который получал гораздо меньше, чем сейчас, но, в отличие от нынешнего, не был коррумпированным. Самое главное, родилось новое поколение, выросшее в условиях свободы.



За революцией последовала контрреволюция. Главная цель контрреволюции та же, что и у нашей революции – изменить менталитет. Но они делают это, разрушая то, что мы создали – разрушая систему образования, институты свободы – прозрачность государства, гражданское общество, выборы, уничтожая гордость грузин и «расчищая» для них место, стирая память и заменяя чип памяти недавней истории.



Когда они свели «9 лет» к 2-3 негативным фактам и попытались стереть из нашей памяти все остальные эпохальные события, лозунг «Ни нацы, ни коцы» означает, что они заставляют нас отказаться от самого успешного периода в истории Грузии. Другими словами, они полностью запутывают наши временные рамки.



На самом деле, главная причина сегодняшней катастрофы заключается в том, что им удалось создать у значительной части общества совершенно ложное представление о достижениях «революции роз», и именно это позволило режиму действовать с такой безнаказанностью.



Поэтому, если мы не хотим, чтобы наша память была полностью уничтожена, чтобы наш менталитет изменился, а затем и окончательно уничтожен, мы должны победить Иванишвили, как мы в своё время победили Шеварднадзе.



Конечно, у Иванишвили, в отличие от Шеварднадзе, много денег, много сторонников и Россия его поддерживает, но, с другой стороны, у нас есть и много преимуществ по сравнению с 2003 годом. Главное, что мы, несмотря на множество манипуляций и насилия над памятью, помним, что такое свобода и успех.



В то же время, если в 2003 году только я и ещё несколько человек имели опыт пребывания на Западе, то теперь значительная часть грузин побывала в других местах и ​​может себе позволить сравнивать. Самое главное, что появилось новое поколение, разделяющее свободу, владеющее иностранными языками и, что самое главное, с совершенно иным боевым духом.



Ко всему этому можно добавить, что в 2003 году протестное движение не охватило основную часть общества, активно участвовавшую в митингах, максимум 4-5 тысяч человек, пока не стало ясно, что мы побеждаем, и вышло гораздо больше. Тогда студенты практически не выходили на акции. Сейчас волна протестов охватила сотни тысяч людей всех возрастов», — пишет Саакашвили.



По его словам, «революция роз» создала мировой тренд, за которым сразу же последовали мирные революции: Оранжевая революция в Украине, Кедровая революция в Ливане и мирная революция Кыргызстане.



«Сейчас мы находимся на очень важном перепутье. «Революция роз» создала мировой тренд, за которым сразу же последовали мирные революции: Оранжевая революция в Украине, Кедровая революция в Ливане и Кыргызстане. Я много путешествовал по арабским странам и прекрасно знаю, что влияние «революции роз» серьёзно отразилось на «арабской весне».



Более того, наши революционные реформы стали образцом для всего мира. Всемирный банк, опубликовавший книгу о борьбе с коррупцией в Грузии в качестве примера для всего мира, назвал Грузию реформатором номер один в мире.



При нашем участии были созданы очень эффективные антикоррупционные органы Украины, а создатели нашего патруля сформировали Украинскую патрульную службу.



Благодаря нашему вдохновению и влиянию были созданы «Восточное партнёрство» ЕС и «Политика нового соседства». Мы были известны во всём мире как образец невероятно быстрого прогресса.



Сейчас Грузия — полная противоположность тому, какой она была до 2012 года. Нас повсюду приводят в качестве примера неудачи, отсталости и беспрецедентного регресса.



Поэтому главный залог нашего успеха в ближайшем будущем — в их неудаче. Лузеры не смогут утвердиться, лузеры нас не победят.



Да здравствует 22-я годовщина «революции роз»! Слава свободе! Свободе Слава! Ваш Миша в полной боевой форме», — отмечается в заявлении Михаила Саакашвили.





