Адвокат: журналиста TV Pirveli заставили оголиться и приседать
23.11.2025 18:19
Адвокат Торнике Мигинеишвили заявил, что журналист оппозиционного TV Pirveli Георгий Мамниашвили, который был задержан 22 ноября, подвергся унижающему достоинство обращению — на него несколько часов надели наручники и полностью раздели. Он помещен в СИЗО Дигоми.
По словам защитника, у него нет точной информации по поводу обвинения в отношении журналиста, который сообщил, что в его адрес не было озвучено полицейским ни законного требования, ни — с его стороны — какого-либо неповиновения.
Мигинеишвили заявил, что журналист был задержан за то, что снимал на видео задержание других людей, и впоследствии, в целях освещения событий, телекомпания предоставила TV Pirveli в постоянном режиме за несколько минут до задержания и даже непосредственно во время процесса задержания.
По словам адвоката, полное раздевание задержанного и подобные действия противоречат не только конвенции, но и Конституции, поскольку это унижает достоинство человека.
Напомним, журналист оппозиционного TV Pirveli Георгий Мамниашвили был задержан на акции протеста.
