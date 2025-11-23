Адвокат: журналиста TV Pirveli заставили оголиться и приседать

23.11.2025 18:19





Адвокат Торнике Мигинеишвили заявил, что журналист оппозиционного TV Pirveli Георгий Мамниашвили, который был задержан 22 ноября, подвергся унижающему достоинство обращению — на него несколько часов надели наручники и полностью раздели. Он помещен в СИЗО Дигоми.



По словам защитника, у него нет точной информации по поводу обвинения в отношении журналиста, который сообщил, что в его адрес не было озвучено полицейским ни законного требования, ни — с его стороны — какого-либо неповиновения.



Мигинеишвили заявил, что журналист был задержан за то, что снимал на видео задержание других людей, и впоследствии, в целях освещения событий, телекомпания предоставила TV Pirveli в постоянном режиме за несколько минут до задержания и даже непосредственно во время процесса задержания.



По словам адвоката, полное раздевание задержанного и подобные действия противоречат не только конвенции, но и Конституции, поскольку это унижает достоинство человека.



Напомним, журналист оппозиционного TV Pirveli Георгий Мамниашвили был задержан на акции протеста.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





