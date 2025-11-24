Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе посетил концерт Грузинского государственного камерного хора в Риме


24.11.2025   11:03


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с членами правительства присутствовал в Риме, в базилике Санта-Мария-Маджоре, на концерте Государственного камерного ансамбля Грузии, который состоялся по случаю юбилейной даты Ватикана. Об этом сообщает пресс-служба администрации премьер-министра Грузии.

По их информации, были исполнены грузинские церковные песнопения, народные песни и хоровые произведения грузинских композиторов, а также произведения Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. «Ave Maria» Патриарха вместе с хором исполнила Яно Алибегашвили. В концерте также приняли участие композитор Звиад Болквадзе и дирижер Георгий Донадзе.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры Грузии в сотрудничестве с посольством Грузии при Ватикане.

Юбилейная дата Ватикана в Риме отмечается один раз в 25 лет начиная с 1300 года.


