Бочоришвили: Отношения, сложившиеся между Грузией и Ватиканом, ценны


24.11.2025   11:11


По словам министра иностранных дел Маки Бочоришвили, Грузия ценит те исторически дружественные отношения, которые связывают страну с Ватиканом.

Как отметила Бочоришвили, Святой Престол играет важную роль на международной арене, особенно в процессах содействия миру.

«Для нас ценны те отношения, которые на протяжении многих лет сформировались между Грузией и Ватиканом. Учитывая, что сегодня у католического мира новый Папа, особенно важно его встреча с премьер-министром Грузии и обсуждение всех тех значимых вопросов, которые актуальны для Грузии с учётом глобальных и региональных процессов. Ватикан играет важную роль в деле мира, особенно на фоне происходящих процессов вокруг региона», — заявила Мака Бочоришвили.


