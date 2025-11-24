С 2026 года в Грузии для иностранцев будут проводиться экзамены по государственному языку - министр образования

«Решением правительства Грузии, в 2026 году впервые в истории грузинской системы образования будет проведён экзамен по государственному языку. Регистрация на экзамен начнётся 24 ноября и завершится 1 декабря», — заявил об этом министр образования, науки и молодёжи Гиви Миканадзе на брифинге, состоявшемся в министерстве.



По словам Гиви Миканадзе, большинство государств мира проводят экзамены по государственному языку, по результатам которых экзаменуемый получает соответствующий сертификат владения языком, признанный данной страной. Это особенно важно для иностранных студентов, иностранных граждан, имеющих право работать на государственной службе, для проживающих за рубежом грузин, а также для негрузиноязычных кадров, занятых в бизнес-секторе.



«Экзамен по государственному языку важен для укрепления статуса грузинского как государственного языка и расширения сферы его функционирования. Именно с этой целью, в соответствии с планом мероприятий стратегии государственного языка на 2023–2024 годы, Национальный центр оценки и экзаменов подготовил экзамен, полностью соответствующий международным стандартам. С этого момента экзамен по государственному языку будет проводиться несколько раз в год и позволит проверить четыре компетенции: аудирование, чтение, письмо и говорение. На данном этапе будут проведены два тестирования разного уровня сложности: первая определит владение грузинским языком уровня A1 и A2, вторая — уровня B1 и B2. Конкретный уровень будет установлен в зависимости от того, сколько баллов наберёт кандидат.



С 2030 года, наряду с уровнями A1, A2, B1 и B2, мы планируем проводить экзамены и на определение уровней C1 и C2, и работа в этом направлении уже активно ведётся», — отметил министр.



По словам Гиви Миканадзе, пройти регистрацию на экзамен по грузинскому языку можно будет только в электронном виде — на регистрационной странице Национального центра оценки и экзаменов online.naec.ge.



Для слабовидящих и незрячих экзаменуемых предусмотрена система Брайля или специальная электронная программа.



Документ, подтверждающий уровень владения государственным языком, будет выдавать Департамент государственного языка на основании результатов экзамена.



Работа над экзаменационным тестом в Национальном центре оценки и экзаменов проходила в несколько этапов: сначала по всей территории Грузии были опробованы задания, проверяющие отдельные компетенции, затем на основе психометрического анализа полученных результатов и экспертной оценки был создан банк тестовых заданий и разработан формат экзаменационного теста.







