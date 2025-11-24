Правительство получит право запретить, ограничить размещение или торговлю определёнными товарами

У правительства будет возможность в особых случаях запретить, ограничить размещение или торговлю определёнными товарами на рынке. Соответствующие изменения вносятся в «Кодекс об управлении отходами», инициирование которых состоялось на сегодняшнем заседании бюро.



Инициатором законопроекта является правительство, которое требует его рассмотрения в ускоренном порядке.



В законопроекте отмечается, что необходимость внесения изменений связана с загрязнением пластиком в стране.



«В целях диагностики загрязнения пластиком международными организациями были проведены несколько исследований по всей стране. В частности, при финансовой поддержке Всемирного банка на 13 участках бассейна реки Риони и её притоков (Пичура, Квирила, Дзирула, Цхенисцкали) была проведена идентификация мест загрязнения пластиком и количественная и качественная оценка отходов. Исследование показало, что примерно 88% отходов в реке составляет пластик, большая часть которого — продукция из одноразового пластика. Было установлено, что средняя плотность отходов в реке Риони составляет 1,77 единицы на квадратный метр, а на некоторых участках достигает почти 4 единиц, что значительно превышает средний показатель, зафиксированный в других европейских реках (около 0,5 единицы/м²). Кроме того, в рамках проекта Программы развития ООН (UNDP) «Содействие переходу на финансово и экологически приемлемые альтернативы одноразовому пластику» было проведено исследование целесообразности альтернатив одноразовым пластиковым продуктам, результаты которого показали, что их потребление по стране значительно высоко. В Грузии ежегодно потребляется около 613,5 миллионов единиц одноразовой пластиковой продукции, что составляет примерно 3,9–5,9 тысячи тонн.



Таким образом, потребление одноразового пластика представляет собой значительный риск как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Исходя из этого, правительство Грузии приняло решение, что с 1 января 2026 года должны быть приняты соответствующие меры по сокращению использования одноразового пластика, что является необходимым для защиты окружающей среды и здоровья граждан.



Исходя из вышеизложенного, необходимо, чтобы данный законопроект был принят парламентом Грузии в ускоренном порядке, чтобы у правительства Грузии была возможность с 1 января 2026 года, в случае необходимости, запретить или ограничить размещение и/или торговлю определёнными продуктами на рынке», — говорится в законопроекте.







