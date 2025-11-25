Папуашвили: Грузия сделала всё для членства в НАТО, мяч полностью на стороне Альянса

«Мы видим, что кому-то выгодно — будь то в отношении Грузии или Украины — держать страну «зажатой посередине», ни здесь, ни там, что увеличивает риски для безопасности, а не снижает их», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, в Конституции Грузии закреплён вопрос членства в НАТО.



«Грузинский народ больше не наивен в отношении подобных заявлений, он прекрасно видит, с чем мы имеем дело. В 2008 году сказали, что двери открыты, с тех пор прошло 17 лет. Грузия сделала всё — как в институциональном плане, так и в плане военного сближения, участия в войнах и боевых действиях бок о бок с военнослужащими НАТО. В какой стране премьер-министром был господин Рютте — так у нас был контингент в Афганистане в десять раз больше. Поэтому пора прекратить показывать пальцем на нас и задавать вопросы. Грузинский народ больше не наивен, чтобы терпеть такое. Мяч полностью на стороне НАТО. Грузия сделала всё, чтобы быть членом НАТО, мало того, это закреплено у нас в Конституции.



В том числе мы видим на примере Украины, какие дискуссии ведутся вокруг НАТО. В 2022 году, когда начиналась война, президент Зеленский выступил и сказал: наконец, объясните нам — принимаете нас в НАТО или нет, если нет, скажите, и мы тоже объявим об этом, возможно, таким образом снимется один из факторов напряжённости. Однако ни «да» не сказали, ни «нет». Мяч полностью на стороне НАТО. Грузия сделала всё, в том числе через участие в международных миссиях — 70% грузинского военного контингента в той или иной форме участвовало в миссиях, учениях и т.д. По совместимости, по институциональным параметрам — по всем вопросам — мы опережаем 7–8 стран, которые уже являются членами НАТО. Грузинский народ больше не является наивным», — заявил Папуашвили.



Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, говоря о Грузии, заявил, что «в евроатлантическом пространстве любая страна, которая также может стать членом НАТО, имеет право выразить желание, после чего существует определённый процесс».







