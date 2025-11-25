Цискаришвили: «Коалиция за перемены» работала против нас, была нашим конкурентом

«Оппозиционное объединение будет играть ключевую роль после того, как Михаил Саакашвили окажется в Грузии и будет на свободе», — заявил член «Единого национального движения» Петре Цискаришвили, комментируя заявление представителя коалиции «За перемены» Ники Мелия.



По его словам, в любом формате Саакашвили сыграет ключевую роль.



«В любом формате, в любом будущем, свободной, пусть даже справедливой избирательной среде Саакашвили сыграет ключевую роль. Время покажет. У нас должна быть соответствующая арена, чтобы политическая активность перешла на другой этап. Именно при подготовке к выходу на эту арену мы узнаем, в каком формате, с кем и как будет происходить сотрудничество», — заявил Петре Цискаришвили.



Отвечая на вопрос, когда всё это произойдёт, Цискаришвили сказал: «Время покажет, возможно — через несколько недель, возможно — через несколько месяцев».



Кроме того, Цискаришвили отметил, что в прошлом году во время выборов коалиция «За перемены» работала против «Единого национального движения».



«В прошлом году эта политическая сила работала против нас, была нашим конкурентом на этих выборах, она ослабляла «Единое национальное движение». Исходя из этого, Бидзина Иванишвили очень радовался, что на политическом поле много оппозиционных игроков. Конечно, наша цель тогда заключалась в объединении оппозиции к парламентским выборам 2024 года, чтобы у избирателя была возможность сделать выбор один на один — между Западом и Россией. Мы выступали за единый список. Поскольку многие наши оппозиционные коллеги на этот шаг не пошли, не согласились, возникла ситуация, в которой все выступали по отдельности, что сыграло на руку Бидзине Иванишвили», — заявил Петре Цискаришвили.



Напомним, что представитель коалиции «За перемены» Ника Мелия на судебном заседании заявил: «Все политики должны уйти в свободное плавание. Один из политиков назвал меня продавшимся и договорившимся с Иванишвили. С такими людьми в одном пространстве я быть не могу». Под одним из политиков Мелия имел в виду Михаила Саакашвили.







