Шарашидзе: «Грузинская мечта» делает все возможное, чтобы изолировать страну

«Заявление Марка Рютте ещё раз подтверждает, что Грузия полностью выпала из глобальных процессов, происходящих в мире, чем пользуются все страны, в том числе наши соседи — Армения и Азербайджан — в интересах своих стратегических целей», — заявил член политсовета партии «За Грузию», оппозиционный депутат Георгий Шарашидзе.



По его словам, «Грузинская мечта» делает всё, чтобы поместить страну в изоляцию.



«К сожалению, в случае Грузии мы наблюдаем совершенно противоположное. Возможно, это не событие огромного масштаба, но всего несколько дней назад было принято решение »Грузинской мечты» о ликвидации Информационного центра НАТО, что не соответствует нашим стратегическим интересам. »Грузинская мечта» делает всё, чтобы изолировать страну, отдалить её как от НАТО, так и от перспективы ЕС, и оставить без стратегических партнёров — лицом к лицу с нашим главным врагом, Россией. Это очень рискованный шаг и несёт огромные угрозы для долгосрочного мира в Грузии и регионе, а также для нашего развития», — заявил Шарашидзе.



Напомним, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил: «У нас есть сотрудничество с Грузией, мы обеспокоены тем, что происходит, и довели это до сведения грузинской стороны».







