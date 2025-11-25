Ираклий Купрадзе: Власти превратились в промо-команду частного проекта

Т. н. власти стали промо-командой одного частного арабского проекта, они рекламируют его, причем во все это вовлечено т. н. первое лицо, т. н. премьер страны Ираклий Кобахидзе, - так генеральный секретарь «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе прокомментировал слушания в парламенте в порядке интерпелляции Ираклия Кобахидзе, запланированные на 26 ноября, на котором одним из вопросов обсуждения будет вопрос проекта «Eagle Hills».



По его словам, посредством интерпелляции «Грузинская мечта» попытается распространить пропаганду и ложь.



«Единственной целью Иванишвили и его команды является то, чтобы посредством интерпелляции в очередной раз «оправдаться» и использовать парламентскую трибуну для того, чтобы многократно распространить одну и ту же пропаганду и ложь.



Постыдная и прискорбная реальность, Т. н. власти стали промо-командой одного частного арабского проекта, они рекламируют его, причем во все это вовлечено т. н. первое лицо, т. н. премьер страны Ираклий Кобахидзе. Всё это ставит клеймо на то, что в стране нет власти.



Цель нелегитимных властей – проведение коррупционных и криминальных интересов, которые служат только лишь их собственным интересам»,- заявил Ираклий Купрадзе.





