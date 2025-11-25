Каха Каладзе: Из-за рубежа поступают деньги, которые идут на финансирование политики и СМИ против страны

25.11.2025 15:49





Выявлено то, о чем мы говорим на протяжении уже стольких лет - из-за рубежа поступают деньги, которые идут на финансирование политики, финансирование СМИ, в основном настроенных против страны, - указанное заявление, комментируя распространенную информацию о онлайн-медиа, в беседе с журналистами сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, «всем этим управляют извне».



««Выявлено то, о чем мы говорим на протяжении уже стольких лет - из-за рубежа поступают деньги, которые идут на финансирование политики, финансирование СМИ, в основном настроенных против страны. Мы знаем, что всем этим управляют извне. У них есть свои хозяева, и указания они получают извне. Прямо выступил один из европарламентариев и говорил о том, ищут источники, как доставить деньги в Грузию. То есть, они ищут черные дыры, чтобы доставить деньги в Грузию и вновь затратить их на политику, посмотрите, какие заявления делают послы. Посол, находящийся в стране с дипломатической миссией, попросту вовлечен в политический процесс и делает политические заявления, которые при всём этом еще и основаны на лжи, содействуют углублению ненависти, поляризации, поощряют радикальные группы и т. д.»,- заявил Каладзе.





