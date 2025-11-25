Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кайя Калас считает возвращение России в «Большую восьмёрку» недопустимым


25.11.2025   15:56


Верховный представитель ЕС по иностранной политике и вопросам безопасности Кайя Каллас считает недопустимым возвращение России в «Большую восьмёрку». Об этом она заявила в эфире BBC Radio 4.

«Мы не можем вернуться к работе как обычно, как вы это себе представляете?» — отметила Кайя Каллас.

Говоря о плане завершения войны в Украине, представитель ЕС подчеркнула, что итоговый мирный план должен сделать невозможной для России повторную интервенцию.

«Если мы хотим, чтобы это закончилось окончательно, нам действительно нужны уступки со стороны России», — сказала она.

По её словам, такой подход требует от России уважения международных соглашений и сокращения вооружённых сил.


