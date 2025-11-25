Кайя Калас считает возвращение России в «Большую восьмёрку» недопустимым

25.11.2025 15:56





Верховный представитель ЕС по иностранной политике и вопросам безопасности Кайя Каллас считает недопустимым возвращение России в «Большую восьмёрку». Об этом она заявила в эфире BBC Radio 4.



«Мы не можем вернуться к работе как обычно, как вы это себе представляете?» — отметила Кайя Каллас.



Говоря о плане завершения войны в Украине, представитель ЕС подчеркнула, что итоговый мирный план должен сделать невозможной для России повторную интервенцию.



«Если мы хотим, чтобы это закончилось окончательно, нам действительно нужны уступки со стороны России», — сказала она.



По её словам, такой подход требует от России уважения международных соглашений и сокращения вооружённых сил.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





