Кайя Калас считает возвращение России в «Большую восьмёрку» недопустимым
25.11.2025 15:56
Верховный представитель ЕС по иностранной политике и вопросам безопасности Кайя Каллас считает недопустимым возвращение России в «Большую восьмёрку». Об этом она заявила в эфире BBC Radio 4.
«Мы не можем вернуться к работе как обычно, как вы это себе представляете?» — отметила Кайя Каллас.
Говоря о плане завершения войны в Украине, представитель ЕС подчеркнула, что итоговый мирный план должен сделать невозможной для России повторную интервенцию.
«Если мы хотим, чтобы это закончилось окончательно, нам действительно нужны уступки со стороны России», — сказала она.
По её словам, такой подход требует от России уважения международных соглашений и сокращения вооружённых сил.
