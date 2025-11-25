Саакашвили: Когда люди начинают публично говорить: «Я не «нац» и не «коц», лучше добавить: «я - идиот»

«Когда в публичном пространстве начинают разговор со слов: «Я ни «нац», и ни «коц»», лучше добавить: «я — идиот». «Ни «нац», ни «коц»» — это главный лозунг полезных идиотов Иванишвили. Об этом пишет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в соцсети.



По словам Саакашвили, он вовсе не считает, что человек обязательно должен быть либо «нацем», либо «коцем».



«Я действительно не думаю, что человек обязан быть либо «нацем», либо «коцем». Большинство общества не является ни тем, ни другим, и это нормально. Но когда в публичном пространстве начинают разговор со слов: «Я ни ‘нац’, ни ‘коц'», лучше добавить: «Я — идиот». «Ни "нац" ни "коц"» — это главный лозунг полезных идиотов Иванишвили», — пишет Саакашвили.





* нацы - так называют в народе членов и сторонников бывшей правящей партии "Единого национального движения".

* коцы - так называют в народе членов и сторонников нынешней правящей партии «Грузинская мечта»





