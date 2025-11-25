Матикашвили: Очень важны средства, перечисляемые нашими эмигрантами, но они ведь не идут в бюджет?

Очень большие и важные средства перечисляются от нашей эмиграции – Все семьи благодарны и правильно смотрят на этот важный вклад, но мы должны осмыслить и то, что эти деньги ведь не зачисляются в бюджет? – указанное заявление депутат от »Грузинской мечты» Давид Матикашвили сделал в ответ на критику той части проекта »Избирательного кодекса», которая касается того, что выборы будут проходить только на территории Грузии, и избирательные участки за рубежом больше открываться не будут.



Как отметил Матикашвили, в 2024 году грузинской эмиграцией в страну было перечислено 3 миллиарда 300 миллионов долларов США.



»Это очень большие и важные средства. Вполне естественно, что все семьи благодарны и правильно смотрят на этот важный вклад в благополучие своей страны и собственных семей, но мы должны осмыслить и то, что эти деньги ведь не зачисляются в бюджет? Эти деньги зачисляются конкретным людям и конкретным гражданам, члены семей которых находятся за границей. Нам абсолютно понятно, с каким трудом и энергией это связано, что значительный процент от заработанного эти люди посылают в свою страну, но все равно нужно быть точными, мы не должны обманывать общество – речь идет не л 11 миллиардах, а о 3 млрд 300 млн долларов США», - заявил Матикашвили.



Парламент Грузии в первом чтении рассматривает новую редакцию »Избирательного кодекса» и сопряженных с ним законопроектов.





