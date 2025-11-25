С 1 января в Грузии будет запрещено производство, импорт и продажа ряда пластиковых изделий

25.11.2025 17:34





Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства опубликовало информацию о запрете на использование некоторых видов пластиковых изделий

17:07, 25.11.2025



Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии распространило информацию об ограничении использования отдельных пластиковых изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, которое вступит в силу с 1 января.



«По инициативе Министерства окружающей среды и сельского хозяйства правительства Грузии были внесены изменения в постановление №304 от 8 июня 2022 года «Об утверждении технического регламента о материалах и изделиях (предметах), предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».



Изменения, которые вступят в силу с 1 января 2026 года, предусматривают запрет на использование определённых пластиковых изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.



Запрещаются производство (кроме производства для экспорта), импорт и размещение на рынке вилок, ножей, ложек, палочек, тарелок, трубочек, мешалок для напитков, контейнеров для пищевых продуктов и их крышек, изготовленных из расширенного полистирола (EPS), а также стаканов и их крышек из расширенного полистирола (EPS), изготовленных из пластика.



Также запрещается предоставление готовой пищи потребителям объектами общественного питания в одноразовых пластиковых контейнерах и стаканах», — говорится в распространённой информации.



Как поясняют в министерстве, регулирование не касается одноразовых пластиковых упаковочных изделий, предназначенных для фасованных пищевых продуктов. Также предусмотрен переходный период.



«Вилки, ножи, ложки, палочки, тарелки, трубочки, мешалки для напитков, пищевые контейнеры и их крышки из EPS, а также стаканы и их крышки из EPS, размещённые на рынке до вступления постановления в силу, могут находиться на рынке в течение трёх месяцев после вступления изменений в силу.



Также предоставление готовой пищи потребителям объектами общественного питания в одноразовых пластиковых контейнерах и стаканах допускается в течение шести месяцев с момента вступления постановления в силу (с 1 января 2026 года).



Выполнение изменений технического регламента будет контролироваться в рамках компетенции Национальным агентством продовольствия, Департаментом экологического надзора и Службой доходов Министерства финансов Грузии.



Важно отметить, что не запрещается производство перечисленных пластиковых изделий для экспортных целей. Производитель, изготавливающий такие изделия для экспорта, обязан за один месяц до начала производства письменно уведомить Департамент экологического надзора, указав сроки начала и окончания производства, количество изделий, страны экспорта и сроки осуществления экспорта», — говорится в информации Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





