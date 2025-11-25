Телеканал «Imedi» обвинил ведущие независимые интернет-СМИ в работе на «иностранные спецслужбы»

25.11.2025





Грузинский проправительственный канал «Imedi» обвинил ведущие независимые интернет-СМИ в работе на «иностранные спецслужбы» и намекнул, что их деятельность изучает СГБ. На телеканале прозвучали обвинения в «дезинформации», «едином внешнем плане» и обходе законодательства при финансировании.



Репортаж был направлен против 22 медиаплатформ, участвующих в фандрайзинговой кампании sinatle.media по сбору средств для продолжения своей деятельности. Ведущий назвал их «антигрузинской сетью», утверждая, что спецслужбы располагают материалами об их работе, хотя никаких доказательств в эфире представлено не было.



СГБ заявила, что расследует возможные схемы финансирования и отмывания денег, однако отрицала какое-либо общение с каналом по поводу сюжета.



Судя по всему, «Грузинская мечта» отдельно крайне недовольна освещением инвестиционного проекта Eagle Hills независимыми СМИ.



На сегодняшнем брифинге председатель парламента от «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили заявил, что «онлайн-медиа обходят закон, что является уголовным преступлением». По его словам, «правоохранительные органы наблюдают за этими процессами» и «в случае преступления будет соответствующая реакция».



Папуашвили бездоказательно утверждал, что онлайн-медиа ввозят деньги в Грузию «криптовалютой и чемоданами». Он также повторил ставшие уже привычными антизападные заявления и привел новые:



«Когда речь идет об онлайн-медиа, это одна большая афера, будто бы они — медиаорганизации. На самом деле это обычные НПО, у которых есть веб-сайт и которые просто интенсивно публикуют что-то на этом сайте. По своей философии, устройству, стандартам — это НПО с веб-страницей, ведь для них не существует никаких журналистских стандартов. Это НПО с микрофонами. (…) Мы знаем, что по закону о прозрачности они не зарегистрировались по указанию доноров, а тем, кто зарегистрировался, затем не выдают финансирование.



Они придумывают схемы, как обойти законодательство, и частью этой схемы является нарушение ограничений, когда деньги передвигаются по территории Грузии без декларирования. (…) Есть законодательство, и пусть все — и Брюссель, и Стокгольм — уважают независимость Грузии и перестанут крутить деньги криптовалютой», — заявил Папуашвили.



Он также заявил, что публикации СМИ о проекте Eagle Hills якобы пишутся на деньги европейских фондов, назвав это «КСЕНОФОБИЕЙ». Папуашвили отметил, что считает позором тот факт, что «ксенофобия в Грузии финансируется из Европы через неправительственные организации, имеющие веб-сайты».



Он обратился к донорским организациям, призвав их публично назвать себя и раскрыть информацию о финансировании, чтобы грузинское общество знало, кто именно является «ксенофобскими донорами». Также он заявил, что власти Грузии намерены самостоятельно установить и опубликовать эти данные. По его словам, такие доноры используют ксенофобию как инструмент экономического саботажа против страны.



sinatle.media, объединившая независимые онлайн-СМИ для сбора денег на существование, ответило, что стало мишенью «Грузинской мечты» из-за высокой поддержки и солидарности общества, и именно поэтому «Грузинская мечта» пытается дискредитировать независимые издания и создать такую среду, в которой наше существование станет невозможным.



"Благодаря поддержке общества, в рамках кампании за три месяца 22 онлайн-СМИ уже получили пожертвования на общую сумму около 100 тысяч лари. На эти деньги мы сохранили офисы и покрыли связанные с ними расходы, оплатили необходимые для функционирования веб-сайтов налоги и т.д. Каждое слово, выражающее солидарность, и каждый лари, пожертвованный гражданами, ценны и вселяют надежду".



В заявлении платформы также заявлено, что они обратятся в орган саморегулирования против TV Imedi и потребуют опровержения ложной информации, прозвучавшей в сюжете проправительственного телеканала, а также потребуют прямого эфира, чтобы была предоставлена возможность ответить на все абсурдные обвинения.





