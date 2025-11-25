Парламент рассмотрел поправки в Закон «О раннем и дошкольном образовании»

25.11.2025 21:31





Парламент рассмотрел поправки в Закон «О раннем и дошкольном образовании» в первом чтении и поддержал их 81 голосом.



Согласно законопроекту, срок действия разрешения на деятельность учреждений раннего и дошкольного образования будет установлен в 6 лет вместо 4.



Кроме того, 6-летний срок действия разрешения будет применяться к учреждениям раннего образования и воспитания и/или дошкольного образования и воспитания, получившим разрешение до вступления в силу настоящего изменения. Указанные учреждения будут считаться получившими разрешение в течение шести лет с даты выдачи разрешения.



Автором законопроекта является Министерство образования, науки и молодежи Грузии, а инициатором – Правительство Грузии.





