Парламент рассмотрел поправки в Закон «О раннем и дошкольном образовании»
25.11.2025 21:31
Парламент рассмотрел поправки в Закон «О раннем и дошкольном образовании» в первом чтении и поддержал их 81 голосом.
Согласно законопроекту, срок действия разрешения на деятельность учреждений раннего и дошкольного образования будет установлен в 6 лет вместо 4.
Кроме того, 6-летний срок действия разрешения будет применяться к учреждениям раннего образования и воспитания и/или дошкольного образования и воспитания, получившим разрешение до вступления в силу настоящего изменения. Указанные учреждения будут считаться получившими разрешение в течение шести лет с даты выдачи разрешения.
Автором законопроекта является Министерство образования, науки и молодежи Грузии, а инициатором – Правительство Грузии.
