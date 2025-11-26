Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сегодня в парламенте Грузии заслушают премьер-министра Ираклия Кобахидзе


26.11.2025   10:27


Сегодня, 26 ноября, на пленарном заседании парламента Грузии, в порядке интерпелляции заслушают премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

В парламент Кобахидзе пригласила фракция »Грузинская мечта». Интерпелляция касается двух вопросов – реформа высшего образования и проект Eagle Hills.

По действующему регламенту законодательного органа, по завершению процедур вопросы и ответы и интерпелляции предусмотрены дебаты и выступления.

Слушания начнутся в 12:00.


