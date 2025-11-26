|
|
|
Сегодня в парламенте Грузии заслушают премьер-министра Ираклия Кобахидзе
26.11.2025 10:27
Сегодня, 26 ноября, на пленарном заседании парламента Грузии, в порядке интерпелляции заслушают премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
В парламент Кобахидзе пригласила фракция »Грузинская мечта». Интерпелляция касается двух вопросов – реформа высшего образования и проект Eagle Hills.
По действующему регламенту законодательного органа, по завершению процедур вопросы и ответы и интерпелляции предусмотрены дебаты и выступления.
Слушания начнутся в 12:00.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна