Сегодня в парламенте Грузии заслушают премьер-министра Ираклия Кобахидзе

26.11.2025 10:27





Сегодня, 26 ноября, на пленарном заседании парламента Грузии, в порядке интерпелляции заслушают премьер-министра Ираклия Кобахидзе.



В парламент Кобахидзе пригласила фракция »Грузинская мечта». Интерпелляция касается двух вопросов – реформа высшего образования и проект Eagle Hills.



По действующему регламенту законодательного органа, по завершению процедур вопросы и ответы и интерпелляции предусмотрены дебаты и выступления.



Слушания начнутся в 12:00.





