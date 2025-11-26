Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посольство Грузии в США приняло представителей грузинской диаспоры


26.11.2025   11:16


Посольство Грузии в США приняло представителей грузинской диаспоры. Об этом сообщает посольство Грузии.

Согласно распространённой информации, в рамках мероприятия чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили провела встречу с епископом Североамериканской грузинской епархии Сабой Инцкирвели, настоятелем Вашингтонского грузинского прихода в честь святой благоверной царицы Тамары, протоиереем Павле Закария, а также представителями грузинского культурного центра и диаспоры из Филадельфии, носящего имя святого мученика Григола Перадзе.

«Во время встречи говорили об укреплении грузино-американских отношений и углублении культурных связей, а также об особой роли Грузинской православной церкви. Одновременно было отмечено, что в 2026 году в Грузии исполнится 1700 лет со дня провозглашения христианства государственной религией.

В этом же контексте, в поддержку инициативы Североамериканской епархии по строительству грузинского храма в Вашингтоне, в рамках благотворительной кампании был внесён вклад от посольства. Посол также передала духовенству епархии и представителям центра символические подарки», – говорится в информации посольства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна