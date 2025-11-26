Посольство Грузии в США приняло представителей грузинской диаспоры

Посольство Грузии в США приняло представителей грузинской диаспоры. Об этом сообщает посольство Грузии.



Согласно распространённой информации, в рамках мероприятия чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили провела встречу с епископом Североамериканской грузинской епархии Сабой Инцкирвели, настоятелем Вашингтонского грузинского прихода в честь святой благоверной царицы Тамары, протоиереем Павле Закария, а также представителями грузинского культурного центра и диаспоры из Филадельфии, носящего имя святого мученика Григола Перадзе.



«Во время встречи говорили об укреплении грузино-американских отношений и углублении культурных связей, а также об особой роли Грузинской православной церкви. Одновременно было отмечено, что в 2026 году в Грузии исполнится 1700 лет со дня провозглашения христианства государственной религией.



В этом же контексте, в поддержку инициативы Североамериканской епархии по строительству грузинского храма в Вашингтоне, в рамках благотворительной кампании был внесён вклад от посольства. Посол также передала духовенству епархии и представителям центра символические подарки», – говорится в информации посольства.







