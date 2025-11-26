Зурабишвили: ЕС своим бездействием ещё быстрее теряет Грузию

26.11.2025 12:46





«Евросоюз своим бездействием ещё быстрее теряет Грузию», заявила в интервью FRANCE 24 English пятый президент Грузии. Саломе Зурабишвили также призвала Брюссель к более жёстким мерам против «Грузинской мечты».



«Практически никаких ответных мер со стороны Евросоюза не было за почти четыре года, в течение которых мы видим отсюда постоянные атаки на европейских и американских послов. Это прямые нападения, и в ответ – никакой реакции. Мы видим прямую атаку на сам ЕС, будто бы объединение хотело открыть второй фронт в Грузии.



Всё это не вызвало немедленной реакции. Почему? Думаю, европейцы боятся потерять Грузию, а такими действиями они теряют её ещё быстрее.



Люди хотят увидеть, что на Западе их понимают, что существует их поддержка. Сегодня в Грузии царит террор, но народ всё равно размахивает флагами Евросоюза. Я оптимистка и считаю, что мы увидим лучшие европейские дни в Грузии. Мы изменим ситуацию в стране мирным путём, через выборы.



На следующих выборах мы уже не будем наивными. Мы не будем бороться с ними так, как боролись раньше, и, конечно, потребуем большей поддержки от партнёров, в плане борьбы с пропагандой, а также против различных инструментов, которые делают возможной фальсификацию выборов», — заявила Зурабишвили.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





