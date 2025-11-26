За 10 лет правительство засекретило 1554 соглашений в экономической сфере - Кобахидзе

26.11.2025 12:48





«Придание статуса коммерческой тайны соглашению, заключённому с Eagle Hills, отвечает коммерческим интересам компании-партнёра», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в парламенте в ходе запроса.



«Это исключительно коммерческий интерес компании-партнёра, чтобы в будущем у неё было пространство для переговоров с другим потенциальным партнёром. Такая практика принята во всём мире.



Хочу привести статистику: за последние 10 лет правительство присвоило статус коммерческой тайны 1554 соглашениям только в экономической сфере, включая соглашение, заключённое по порту Анаклия. Те же самые люди, которые тогда требовали конфиденциальности соглашения по проекту Анаклия, теперь говорят о прозрачности соглашения по проекту Eagle Hills.



Можно также привести в пример соглашения коммерческого содержания, заключённые в сфере здравоохранения в 2020 году во время пандемии COVID-19. Все десять соглашений, подписанных с Pfizer, Sinopharm и Sinovac, классифицируются как коммерческая тайна, что является общепринятой практикой. Главная причина — коммерческий интерес компании», — заявил Ираклий Кобахидзе.





