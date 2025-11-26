Кобахидзе: Мы не останавливали процесс европейской интеграции, это сделал ЕС

Мы не останавливали никакой процесс европейской интеграции,- указанное заявление в своем выступлении в парламенте Грузии сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, «27 июня 2024 года сама европейская бюрократия приняла решение о приостановлении диалога с Грузией, что было несправедливым решением в отношении грузинского народа».



«Что касается вопроса европейской интеграции, хочу напомнить, что мы не останавливали никакой процесс европейской интеграции. Евросоюз даже документально подтвердил, что это они 27 июня 2024 года приостановили диалог с Грузией, на что не имели никаких оснований. То есть, то, о чем они неоднократно заявляли публично, в основном об этом говорил посол Евросоюза, это они уже подтвердили даже письменно, документально, что 27 июня 2024 года сама европейская бюрократия приняла решение о приостановлении диалога с Грузией, что было крайне несправедливым решением в отношении грузинского народа. После этого они нагло объявили, будто бы мы приостановили процесс, приостановленный ими еще в июне. Демагогия такого масштаба ни к лицу европейской демократии в целом, хотя мы видим, что в европейской бюрократии нарушены в том числе и моральные принципы, что очень печально. Мы очень надеемся, что в будущем указанные подходы будут изменены, и подход европейской бюрократии в отношении грузинского народа в целом»,- заявил Кобахидзе.



Что касается внешнеполитического курса и ориентации Грузии, по словам премьера, они являются четкими и прописаны в Конституции страны.



«Хочу напомнить, что соответствующая запись в Конституции была добавлена именно усилиями наших властей. Хочу также напомнить, что тогда оппозиция не поддержала эти наши усилия. Всё ясно, всё прописано в Конституции Грузии, какова наша ориентация, что мы хотим с внешнеполитической точки зрения. Если подходы со стороны европейской бюрократии изменятся, если изменится глобальный политический контекст, в этом случае мы сможем добиться всех намеченных целей. Хотя, сегодня мы видим, что глобальный контекст не направлен на выполнение указанных международных целей. Вы видите, как развиваются отношения НАТО-Украина, что отразится и на других странах. Вы видите, каковы подходы европейской бюрократии конкретно в отношении нашей страны. Будем надеяться, что эта позиция изменится»,- заявил Кобахидзе.





