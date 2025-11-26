Кобахидзе: Этапы реализации реформы высшего образования можно разделить на два этапа

«Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в порядке интерпелляции, заявил, что проведение реформы системы высшего образования можно разделить на две фазы: первая завершится к сентябрю следующего года, а вторая охватит примерно 4–5-летний период.



По словам главы правительства, до начала нового учебного года необходимо выполнить ряд важных задач — пересмотреть законодательство и в ближайшие месяцы завершить анализ рынка труда.



«Приём студентов в университеты по новой модели должен начаться уже с этого академического года — с сентября следующего года, и к этому должны быть подготовлены все условия, в том числе должен вступить в силу новый модель финансирования. Однако хочу уточнить: все те студенты, которые уже обучаются в университетах, которые уже поступили, продолжат учёбу по существующей модели финансирования, по действующей грантовой системе. Их условия не изменятся, и каждый сможет завершить обучение в том университете, куда он поступил. Независимо от того, как перераспределятся квоты или изменится модель финансирования, это ни в коем случае не затронет действующих студентов, которые поступили по определённым условиям», — заявил премьер.



Что касается изменений, предусмотренных второй фазой, по оценке Кобахидзе, за 4 года вполне реально создать новую инфраструктуру — это наиболее трудоёмкий и длительный процесс.



«Мы хотим создать новую инфраструктуру между Тбилиси и Рустави, а также в Кутаиси. Считаем, что её создание возможно в течение 4, максимум 5 лет. Полное урегулирование кадровой политики также начнётся сразу, но, по нашим оценкам, может завершиться за 4 года. Полный переход на систему 3+1+1 тоже предполагается за 4 года, хотя изменения начнутся раньше. Системе управления качеством также потребуется время — работа должна начаться уже сейчас, но для её полноценного совершенствования понадобится 3–4 года. Что касается совершенствования программ и разработки учебников, то и здесь мы считаем, что в 4-летней перспективе можно выполнить конкретные задачи и достичь поставленных целей. Поэтому сроки можно разделить на две фазы: первая — до сентября следующего года, вторая — охватывает приблизительно 4–5 лет», — отметил премьер-министр.







