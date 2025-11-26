Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ника Мелия приговорен к одному году и шести месяцам тюрьмы за то, что облил судью водой


26.11.2025   16:34


Тбилисский городской суд признал лидера «Коалиции за перемены» Нику Мелия виновным в инциденте, когда он облил судью водой.

Судья Элене Гогуадзе назначила ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев. Согласно решению суда, отсчёт наказания начнётся с 20 июня 2025 года.

Напомним, что Ника Мелия был задержан полицией 29 мая в административном порядке. На следующий день состоялся судебный процесс по делу о неявке на временную следственную комиссию парламента, на котором в качестве меры пресечения ему было назначено заключение под стражу. Во время процесса Мелия в ходе своего выступления облил судью водой.


