Ника Мелия приговорен к одному году и шести месяцам тюрьмы за то, что облил судью водой

Тбилисский городской суд признал лидера «Коалиции за перемены» Нику Мелия виновным в инциденте, когда он облил судью водой.



Судья Элене Гогуадзе назначила ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев. Согласно решению суда, отсчёт наказания начнётся с 20 июня 2025 года.



Напомним, что Ника Мелия был задержан полицией 29 мая в административном порядке. На следующий день состоялся судебный процесс по делу о неявке на временную следственную комиссию парламента, на котором в качестве меры пресечения ему было назначено заключение под стражу. Во время процесса Мелия в ходе своего выступления облил судью водой.







