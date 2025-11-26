«Файл расширения» по Грузии для нас закрыт — посол Германии

Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил в интервью грузинской редакции Радио Свобода, что лидеры ЕС, скорее всего, подтвердят на заседании Европейского совета в декабре, что «файл расширения» по вопросу Грузии закрыт.



По его словам, опубликованный 4 ноября доклад Европейской комиссии о расширении доказывает, что при нынешнем курсе Грузии «для Грузии нет реального пути к членству», как заявила вице-президент Еврокомиссии Кайя Каллас.



«Германия приложила немало усилий для обеспечения Грузии статуса кандидата в ЕС. Более тридцати лет мы поддерживаем привилегированное партнерство с Грузией, основанное на развитии демократии, развитии рыночной экономики и поддержке стремления Грузии к евроатлантической интеграции. Кульминацией стал статус кандидата, и именно после его получения ситуация ухудшилась и стала еще хуже.



Доклад Европейской комиссии о расширении был опубликован 4 ноября. Заместитель председателя Европейской комиссии Кайя Калас заявила, что, согласно докладу, при нынешнем положении дел и текущем курсе Грузии, для Грузии нет жизнеспособного пути к членству. Комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что это худший доклад о расширении, который когда-либо получала какая-либо страна. Если вы грузин и стремитесь вступить в ЕС, этот доклад — катастрофа для вас. Я неоднократно публично заявлял, что ЕС управляется письменно Призываю всех прочесть этот отыет. Он есть в интернете… — см. Европейская комиссия, 4 ноября.



Германия согласна с этим докладом, мы согласны с ним. Грузия отклонилась от пути к членству в ЕС. Это не наша ответственность, это ответственность Грузии. Это не моя ответственность, это ответственность граждан Грузии. Однако я думаю, что это должно стать тревожным сигналом для граждан Грузии – то, что произошло за тот год.



Если я скажу, что Германия одобряет этот доклад, согласна с ним, это означает, что для нас этот файл [по Грузии] закрыт – не потому, что мы не хотим Грузию. Мы хотим Грузию, мы предложили и предоставили Грузии статус кандидата, основываясь на доверии. В нынешних условиях, с нынешним курсом, Германия больше не работает над расширением [в контексте Грузии], как и никто другой в ЕС.



Скорее всего, на декабрьском Европейском совете, когда наши государства и главы правительств встретятся, они это подтвердят – файл будет закрыт из-за действий грузинской стороны. Не думаю, что нужно перечислять эти действия снова, но напомню: в этой стране уничтожаются НПО, нарушаются права демонстрантов, нарушается свобода слова и свобода собраний. Политические партии уничтожаются. Некоторых сажают в тюрьму; готовится закон о политической деятельности лиц, когда-либо связанных с запрещённой политической партией, и закон о запрете отдельных политических партий. Я ожидаю, что это произойдёт; свободные СМИ находятся под огромным давлением», — заявил Петер Фишер в интервью Радио Свобода.



По его словам, «Грузия пошла в другом направлении. Это действительно горькая и печальная правда». Однако, ссылаясь на доклад, он отмечает, что Грузия, как и Турция, остаётся страной-кандидатом, и Евросоюз не теряет надежды, что страна предпримет необходимые шаги для вступления в Евросоюз.



«Мы готовы начать всё с чистого листа, но теперь факты говорят об обратном. И никого не принуждают и не шантажируют, чтобы он вступил в ЕС, никого не принуждают к вступлению в ЕС. Для вступления в ЕС страны приглашаются. Не хочешь или не можешь – не вступай. Это действительно… как бы это сказать? – это факты. Всё остальное – неправда. Мы очень поддерживаем страны, которые хотят вступить. Мы называем это «больше за большее». Грузия была на этом пути, но больше не идёт по нему», – говорит Петер Фишер.



В интервью он также отвечает на критику со стороны правящей политической команды Грузии, которая утверждает, что посол якобы вмешивается во внутренние дела Грузии.



«Я немецкий дипломат. Я представляю здесь интересы Германии, и Германии, как части Европейского Союза. Поэтому я также частично представляю здесь интересы Европейского Союза. Я никогда не вмешивался и не буду вмешиваться во внутреннюю политику Грузии, во внутренние дела Грузии. Я никогда не поддерживал и не буду поддерживать ни одну политическую партию в Грузии. Я этого не делал и не буду делать. Я никогда не нарушал и не буду нарушать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Четвёртое предложение статьи 3 Венской конвенции гласит, что одна из обязанностей дипломатического агента — собирать информацию о стране, в которую он направлен, всеми законными способами и сообщать её своей стране. Именно этим я и занимаюсь. Никто не может представить никаких доказательств моих противозаконных действий. Приношу извинения за это громкое и категоричное отрицание, но я знаю, что после этого интервью меня обвинят во всех трёх пунктах, но ни одно из них не было и не будет соответствовать действительности», — говорит Петер Фишер.





