Кобахидзе: Тбилиси и Кутаиси должны покрывать все специальности, а региональные университеты должны стать профильными

И в Тбилиси, и в Кутаиси должно быть обеспечено покрытие всех специальностей. Перенос каких-либо факультетов из Тбилиси не предусмотрен. Тбилиси должен покрывать все специальности, - указанное заявление в парламенте Грузии сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, региональные университеты должны быть более профильными.



«Что касается распределения студентов между Тбилиси и Кутаиси, мы считаем, что Тбилиси должен по-прежнему оставаться основным очагом, и приблизительно, грубо, пропорция должна составлять 2/1. Так мы это представляем. Например, можно, чтобы в Тбилиси училось 60 тысяч студентов, а в Кутаиси - 30 тысяч, около 15 тысяч в регионах, это грубые подсчеты, мы пока не можем уточнить, надо углубиться в эту тему. Приблизительно мы представляем себе пропорцию 2/1. Здесь речь идет о том, что и в Тбилиси, и в Кутаиси должно быть обеспечено покрытие всех специальностей, то есть физический факультет должен быть и там, и там. Перенос каких-либо факультетов из Тбилиси не предусмотрен. Тбилиси должен покрывать все специальности. Аналогично и Кутаиси должен покрывать все специальности. Что касается других региональных университетов, согласно нашему видению, эти университеты должны быть более профильными, и акцент должен быть сделан на аграрное, педагогическое направление и т. д., исходя из специфики региона», - заявил Кобахидзе.



Вместе с тем, по его словам, должна быть пересмотрена и модель грантов.



«У нас очень грубая система – в течение многих лет действует модель грантового финансирования в размере 2250 лари на одного студента, даже сумма не менялась, она не следует ни за инфляцией, ни за чем, просто грубое финансирование. Мы думаем, что должен быть пересмотрен и этот подход, должно быть оценено, какие нужды есть и в каких направлениях, в том числе должны быть определены конкретные нужды по конкретным специальностям. Например, на подготовку врача может понадобиться больше средств, чем на подготовку юриста, даже этого не учитывает нынешняя модель. Все это должно быть пересмотрено, эта грубая модель грантов, просто рассчитанная на одного студента, мы считаем, должна быть заменена на систему, основанную на заказе, которая в совокупности будет учитывать много компонентов», - заявил премьер.



Кроме этого, по словам главы правительства, между показателем выпуска студентов и требованиями рынка существует радикальное расхождение.



«Очень большое отставание по части технологий, технических наук, в праве и экономике – большая избыточность. Соответственно, происходит что – университеты, система, выпускают юристов, но большая их часть из-за того, что на рынке нет потребности в них, трудоустраиваются совершенно в других направлениях. Это, естественно, должно быть изменено, это и ответственность государства. Нельзя заранее обрекать студента на незанятость. Нельзя подготавливать юриста, а затем вывести его на рынок, где нет потребности в юристах. Поэтому, одним из основных направлений является анализ рынка, мы считаем, что должен быть осуществлен доскональный анализ, работа над чем уже ведется. Существенно в это вовлечены два министерства – министерство образования и министерство экономики. Мы также сотрудничаем с бизнес-ассоциацией. Как вам известно, в стране по существу два работодателя, это – публичный и частный сектор. Поэтому, если мы, публичный и частный сектор, вместе проанализируем потребности рынка труда, естественно, мы выйдем на оптимальные показатели. Именно на этом должен быть основан прием студентов на разные специальности в будущем», - заявил премьер.





