Кобахидзе: Зарплата полного профессора на полной ставке должна превышать 10 000 лари


26.11.2025   18:16


Кадровая политика в государственных университетах должна быть пересмотрена – принципиально важно создать ядро профессоров, работающих на полную ставку, у для которых будут созданы надлежащие условия труда, и они будут получать высокую зарплату, - указанное заявление на пленарном заседании парламента Грузии сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, в условиях оптимизации станет возможным, что оплата труда профессоров на полной ставке превысила 10 000 лари.

Здесь же Кобахидзе отметил, что в системе останутся и педагоги, работающие на неполную ставку, зарплата которых будет намного ниже по сравнению с зарплатами профессоров на полной ставке.

Кобахидзе также заявил, что в настоящее время сложилась ситуация, когда педагоги читают лекции в университетах по совместительству.

«Не созданы надлежащие условия. Оплата труда довольно низкая. В условиях, когда зарплата полного профессора, по категориям, в ТГУ составляет 2-3 тысячи лари, сложно заинтересовать квалифицированного экономиста, юриста или представителя других направлений прийти в университет на полную ставку. Поэтому, зачастую люди работают в других местах и по совместительству – в академической сфере. В таких условиях система не развивается и стоит на одном месте.

Зарплата полного профессора на полной ставке должна превышать 10 000 лари. Это будет тем оптимальным показателем, который предоставит нам возможность привлечь и оставить в университетах квалифицированные кадры.

В условиях оптимизации в части оплаты труда профессоров на полной ставке мы сможем выйти на этот уровень», - заявил Кобахидзе.

Зарплата полного профессора на полной ставке должна превышать 10 000 лари. Это будет тем оптимальным показателем, который предоставит нам возможность привлечь и оставить в университетах квалифицированные кадры.

В условиях оптимизации в части оплаты труда профессоров на полной ставке мы сможем выйти на этот уровень», - заявил Кобахидзе.


