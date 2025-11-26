|
Министр финансов Грузии встретился с и.о. посла США
26.11.2025 18:31
Исполняющий обязанности посла США Алан Перселл и министр финансов Лаша Хуцишвили провели встречу, о которой сообщает посольство США.
По информации посольства, на встрече, среди прочего, обсуждались двусторонние экономические отношения, экономическое развитие Грузии, санкции США против России и то, как Грузия может поддержать «маршрут Трампа во имя международного мира и благополучия».
«Исполняющий обязанности посла США Алан Перселл встретился с министром финансов Лашей Хуцишвили.
Сегодня исполняющий обязанности посла Алан Перселл встретился с министром финансов Лашей Хуцишвили, чтобы обсудить, среди прочего, двусторонние экономические отношения, экономическое развитие Грузии, санкции США против России и то, как Грузия сможет поддержать »маршрут Трампа во имя международного мира и благополучия» (TRIPP)», — говорится в сообщении.
