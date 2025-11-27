Саломе Зурабишвили: сотрудничество с грузинским правительством невозможно

«Правительство Грузии больше не существует, у нас марионеточное правительство, которое фактически получает инструкции из Москвы», заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили во время беседы со студентами французского университета Sciences Po.



Один из присутствующих спросил Зурабишвили, как Европейский союз может взаимодействовать с правительством Грузии, чтобы предотвратить ухудшение ситуации в стране из-за российского информационного и технологического влияния.



«Ответ точно не в работе с правительством Грузии. Правительство Грузии больше не существует. У нас марионеточное правительство, которое фактически получает инструкции из Москвы, каждый второй день слышит комплименты от российских лидеров и ведёт себя очень агрессивно по отношению к представителям Европейского союза или США в Грузии, а также к любым европейским политическим действиям.



Поэтому сотрудничество с ними невозможно. Возможна только работа извне», — заявила Зурабишвили.



SOVA

