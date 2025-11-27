|
В настоящее время акцию голодовки у здания парламента Грузии продолжают 6 человек
27.11.2025 14:07
В настоящее время акцию голодовки у здания парламента Грузии продолжают 6 человек – Несколько человек в связи с ухудшением состояния здоровья прекратили акцию.
Среди голодающих член «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе, для него это 31-й день со дня объявления голодовки.
«Некоторые убыли, некоторые присоединились к нам. Кое-какие изменения в течение этого 31 дня были. Из тех, кто начинал голодовку, нас осталось 4 – Дато Челидзе, Дареджан Цхвитария, я и Вахо Мачавариани. К нам присоединились два новых человека – Бадри и Роин. Остальные, с течением времени, почувствовали себя плохо и не смогли продолжать протест. Сейчас мы вшестером.
Пока что, состояние нашего здоровья является удовлетворительным. Наши друзья-врачи заботятся о нас, контролируют.
Власти считают, что они в целом должны подавить, задушить и уничтожить протестное движение, существующее в Грузии. Они намерены установить в стране диктатуру. Никакой протест, в какой форме он бы ни был, не имеет для них никакой ценности.
Мы используем форму протеста, которая была оружием национального движения, и тогда власти проявили внимание, послав танки. Не думаю, что кто-то в состоянии уничтожить протест грузинского народа. Рано или поздно этот протест завершится победой. Грузинский народ одержит победу»,- заявил Попхадзе.
На вопрос, интересуются ли представители властей состоянием здоровья голодающих, Попхадзе заявил, что «он не думает, что состояние их здоровья стоит на повестке дня власти».
