«Статья 78 Конституции» напоминает «Мечте», что бюджетные деньги не принадлежат власти

27.11.2025 20:31





«Независимый профессиональный союз госслужащих – статья 78 Конституции» комментирует заявление депутата парламента от «Грузинской мечты» Мариам Лашхи, касающееся увольнения сотрудников из Национального центра оценки и экзаменов под предлогом реорганизации. В частности, Лашхи заявила: «Если кто-то считает, что власть в стране русская, то от этой русской власти он и зарплату не должен получать».



«Статья 78 Конституции» напоминают депутату, что госслужащие получают зарплату не от власти, а из бюджета, который формируется за счет налогов граждан. Следовательно, они служат государству и народу, имеют конституционное право выражать своё мнение, участвовать в мирных акциях и критиковать любую политическую партию.



«Помимо того, что её комментарий косвенно подтверждает реальную причину увольнений, вновь прикрытую реорганизацией, Мариам Лашхи искажает действительность и вводит часть общества в заблуждение, утверждая, что какой-то госслужащий получает зарплату от власти.



Каждый госслужащий, каждый сотрудник бюджетного учреждения получает оклад из бюджета, который наполняется налогами граждан Грузии. Более того и сами политические партии получают финансирование из бюджета. Следовательно, не «Грузинская мечта» кому-то что-то выплачивает, претендуя называться властью, а наоборот – партия получает финансирование из бюджета.



Мы призываем Мариам Лашхи уважать государственный сектор и напоминаем, что госслужащий служит только государству и народу, получает зарплату из средств налогоплательщиков, а также имеет право выражать своё мнение, в том числе по любой политической партии, и участвовать в мирных протестах. «Грузинская мечта» же признана государственным сектором как сила, разрушившая госслужбу и осуществляющая массовые репрессии», — говорится в заявлении.



