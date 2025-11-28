|
Зурабишвили: Грузия не станет рабом России, режиму не закрыть для нас европейский путь,
28.11.2025 10:19
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан принять участие в сегодняшней акции протеста.
По её словам, выбор остается неизменным и твердым:
"Мой, твой, наш, ваш день!
28 ноября, спустя год, встанем еще более стойко – встанем вместе, чтобы усилить друг друга!
Наш выбор остается неизменным и твердым:
Грузия не станет рабом России! Режиму не закрыть для нас европейский путь! Мы выбираем европейские ценности, т. е. мир, свободу и независимое государство, основанное на сильных институтах.
Никому не победить наше общество, сплотившееся вокруг этой цели, бесстрашную силу и волю к победе нашего народа, #Грузия победит!", - пишет Зурабишвили.
