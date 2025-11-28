Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зурабишвили: Грузия не станет рабом России, режиму не закрыть для нас европейский путь,


28.11.2025   10:19


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан принять участие в сегодняшней акции протеста.

По её словам, выбор остается неизменным и твердым:

"Мой, твой, наш, ваш день!

28 ноября, спустя год, встанем еще более стойко – встанем вместе, чтобы усилить друг друга!

Наш выбор остается неизменным и твердым:

Грузия не станет рабом России! Режиму не закрыть для нас европейский путь! Мы выбираем европейские ценности, т. е. мир, свободу и независимое государство, основанное на сильных институтах.

Никому не победить наше общество, сплотившееся вокруг этой цели, бесстрашную силу и волю к победе нашего народа, #Грузия победит!", - пишет Зурабишвили.


