Зурабишвили: Грузия не станет рабом России, режиму не закрыть для нас европейский путь,

28.11.2025 10:19





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан принять участие в сегодняшней акции протеста.



По её словам, выбор остается неизменным и твердым:



"Мой, твой, наш, ваш день!



28 ноября, спустя год, встанем еще более стойко – встанем вместе, чтобы усилить друг друга!



Наш выбор остается неизменным и твердым:



Грузия не станет рабом России! Режиму не закрыть для нас европейский путь! Мы выбираем европейские ценности, т. е. мир, свободу и независимое государство, основанное на сильных институтах.



Никому не победить наше общество, сплотившееся вокруг этой цели, бесстрашную силу и волю к победе нашего народа, #Грузия победит!", - пишет Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





