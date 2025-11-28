|
Экс-глава МИД Грузии: «Грузинская мечта» всё больше замыкается в себе и дистанцируется от воли народа
28.11.2025 14:09
Бывший министр иностранных дел Грузии (2015-2018) Михаил Джанелидзе считает, что «Грузинская мечта» всё больше замыкается в себе и дистанцируется от воли народа.
Он также выразил солидарность всем политзаключенным и гражданам, не согласным с режимом.
«Год назад значительная часть общества выразила решительный протест против решения, объявленного «Грузинской мечтой». К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы остановить этот процесс. Отрыв Грузии от Евросоюза и европейских ценностей набирает обороты. «Грузинская мечта» всё больше замыкается в себе и дистанцируется от воли народа.
Сегодня протестные настроения в обществе ещё выше, чем год назад. Во многом это результат постоянного протеста людей против существующей реальности.
Хочу выразить своё огромное уважение и солидарность всем политзаключённым, а также тем гражданам, которые не согласны с режимом», - заявил Джанелидзе.
