118 грузинских дипломатов просят парнеров и друзей сохранить вопрос Грузии в политической повестке дня

28.11.2025 15:33





Прошел год после того, как партия «Грузинская мечта» решением от 28 ноября 2024 года остановила движение Грузии к Евросоюзу и, соответственно, задержала прогресс и развитие страны – Сегодня в Грузии целенаправленно поощряются антизападные настроения и попытки дискредитации стратегических партнеров, - об этом говорится в заявлении 118 грузинских дипломатов.



Дипломаты обратились к партнерам и друзьям Грузии с просьбой сохранить вопрос Грузии в политической повестке дня, учитывать волю большинства грузинского населения и продолжить поддерживать нашу свободу, территориальную целостность и европейскую перспективу.



«Прошел год с приостановления процесса вступления в Евросоюз. Прошел год после того, как партия «Грузинская мечта» решением от 28 ноября 2024 года остановила движение Грузии к Евросоюзу и, соответственно, задержала прогресс и развитие страны. Для Грузии членство в Евросоюзе и НАТО не только внешнеполитический приоритет, это путь к усилению суверенитета, строительству демократического государства, защите национальной самобытности и обеспечению мирного будущего. Возвращение Грузии в европейскую семью также является единственной возможностью восстановления территориальной целостности мирным путем.



Полномасштабная агрессия, начатая в 2022 году Россией против дружественной нам Украины и являющаяся продолжением агрессии, осуществленной против Грузии, радикально изменила геополитическую среду, что предоставило Грузии исторический шанс для членства в Евросоюзе. Четким подтверждением этого было наделение Грузии статусом страны-кандидата и возможность открытия переговоров по членству.



Дезинформация и неприкрытая ложь, что якобы взамен продолжения процесса по членству в Евросоюзе кто-то требовал от Грузии поступиться своим суверенитетом или открыть »второй фронт». Обязательства, взятые на себя по заявке о членстве в Евросоюзе, связаны в том числе и с утверждением верховенства закона, усилением государственных интересов, обеспечением независимости судебной системы, пресечением коррупции и уважением общепризнанных прав и свобод человека. Указанные критерии идентичны для всех стран-кандидатов. Именно от выполнения этих условий целенаправленно отказалась »Грузинская мечта» и приостановила наше движение к европейскому будущему. Указанное решение ограничило для грузинского населения допуск к благам, сопутствующим интеграционному процессу, и поставило под риск все важные достижения, в том числе и безвизовое сообщение.



Со дня восстановления независимости Грузии, страны-члены Евросоюза и НАТО стояли рядом с Грузией, особенно, когда страна находилась перед экзистенциональной угрозой. Партнеры и настоящие друзья помогали нам в формировании государственных институтов, усилении системы обороны и безопасности. На их поддержке было основано преодоление тяжелых последствий полномасштабной военной агрессии, осуществленной Россией против Грузии, а миссия наблюдателей Евросоюза по сей день остается единственным международным механизмом у оккупационной линии. При активной вовлеченности США и Евросоюза в течение лет успешно проводилась политика непризнания т. н. независимости оккупированных Россией территорий. На этом фоне проводить параллели между нашими стратегическими партнерами и Россией или отождествлять Евросоюз с СССР, абсурдно и аморально.



Используя гибридные угрозы против Грузии, Россия на протяжении многих лет пытается изменить европейскую идентичность нашей страны, изолировать нас от западного мира и манипулировать идеей нейтралитета. Последние события в Грузии – это именно шаги к изоляционизму, что выражается в конфронтации с нашими традиционными партнерами. Указанная тенденция вредит не только внешней политике, но и непосредственно безопасности нашей страны, так как практически Грузия остается один на один перед лицом российской угрозы. Соответственно, как показывает нам новейшая история, членство в Евросоюзе и НАТО не имеет реальной альтернативы.



Репрессивные законодательные поправки, принятые в последний период, нападки на свободу выражения, преследования инакомыслия, попытки подавления мирного протеста и ежедневный рос числа политзаключенных еще больше углубили дистанцирование Грузии от европейской семьи и нанесли тяжелый удар по репутации страны.



Вне всякого сомнения, что сегодня внешнеполитический курс, проводимый »Грузинской мечтой» полностью отошел от требований 78-й статьи Конституции и многовекового, цивилизационного выбора грузинского народа. Несмотря на то, что в данной ситуации крайне сложно говорить о перспективе будущего, мы верим, что в новой архитектуре евроатлантической безопасности, находящейся в процессе формирования, Грузия будет подразумеваться как необъемлемая часть свободного мира.



Мы уверены, что стремление Грузии вернуть положенное ей место в единой, свободной и мирной европейской семье, является необратимым», - говорится в заявлении 118 грузинских дипломатов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





