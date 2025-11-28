С 1 декабря граждане Грузии не смогут получить рабочую визу в Польшу по упрощенной процедуре

28.11.2025 16:59





С 1 декабря 2025 года граждане Грузии теряют возможность получения рабочей визы в Польше по упрощенной процедуре.



Польша отменяет механизм так называемого «трудоустройства на основании заявления работодателя» (oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi).



Министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши издал новое регулирование, касающееся упрощенных процедур трудоустройства иностранцев.



Новое положение, принятое 21 ноября 2025 года, определяет список стран, граждане которых могут пользоваться процедурой заявления (oświadczenie).



Согласно правилам, вступающим в силу 1 декабря, упрощенная процедура, включая оформление заявления работодателя, применяется только к гражданам следующих стран:



Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Молдова

Украина



Главное изменение:

Граждане Грузии исключены из этого списка.





Новое регулирование предусматривает несколько переходных правил:



1. Переходная норма:

Граждане Грузии, которые уже имеют действующее заявление (oświadczenie), зарегистрированное до вступления новых правил в силу, могут продолжить работу до окончания срока действия этого заявления.



2. Текущие процедуры:

По делам, начатым, но не завершенным до вступления регулирования в силу, будут применяться нормы старых правил.



«Постановление министра семьи, труда и социальной политики от 21 ноября 2025 года о странах, граждане которых могут быть охвачены заявлением о поручении работы иностранцу и некоторыми положениями разрешения на сезонные работы», - опубликовано в «Журнале законов» Польши (Dz. U. poz. 1617) 25 ноября 2025 года.



Документ отменяет предыдущее постановление министра от 8 декабря 2017 года, которое прекращает действие 1 декабря.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





