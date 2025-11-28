Папуашвили: Мы сделаем всё для членства в Евросоюзе, но попрошайничать не станем

Мы сделаем всё для членства в Евросоюзе, однако попрошайничать перед брюссельской бюрократией мы не станем. Брюссельской демократии же, это и было нужно – Мы еще раз подписываемся под каждым словом заявления Ираклия Кобахидзе от 28 ноября! – указанное заявление сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, »Брюссель и европейские политики хотели устроить здесь майдан - кровопролитие, беспорядки и привести к власти своих марионеток».



По оценке Папуашвили, »более года в Грузии осуществляет террор, управляемый извне».



»Не знаю, почему они сократили дни - вообще, протест начался 26 октября, в 20:00, когда радикальная оппозиция и несколько находившихся здесь послов поняли, что вчистую проиграли грузинскому народу. Выступила Саломе Зурабишвили, назвала все это российской спецоперацией, фальсификацией, 300 000 тысячами небесных грузин и т. д. Протест проходит с 26 октября, он исходит из простого каприза, чтобы меньшинство правило большинством, чтобы Грузия управлялась извне, а во власти были прыгающие на одной ноге, а не проводники интересов Грузии. Видимо, они перепутали дату, не знаю, почему они сократили дни!



Более года в Грузии осуществляется террор, управляемый извне, для того, чтобы сменить власть антидемократическими путями. Что касается заявления Ираклия Кобахидзе, почитайте – мы еще раз подписываемся под каждым его словам.



В период с 26 октября по 28 ноября 2024 года было видно, что некоторые бюрократы и политики, потерпевшие поражение от грузинского народа, пытались использовать вопрос Евросоюза как орудие шантажа против грузинского народа, а сам грузинский народ и Грузию держат под постоянным шантажом: - если встанешь на левую ногу, я открою переговоры по этому вопросу, на правую – открою переговоры по второму вопросу. Они хотели поставить грузинский народ в такое унизительное положение.



Поэтому и было заявлено, что в 2030 году Грузия будет самой привлекательной страной для членства в Евросоюзе, и так и остается. Мы сделаем всё для членства в Евросоюзе, однако попрошайничать перед брюссельской бюрократией мы не станем. Это и было нужно Брюссельской демократии, которая руками своего посла напрямую вмешалась в грузинские выборы, политики которой приезжали сюда и устраивали нам здесь митинги.



Брюссель и европейские политики хотели устроить здесь майдан - кровопролитие, беспорядки и привести к власти своих марионеток», - заявил Папуашвили.





