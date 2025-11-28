|
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку
28.11.2025 19:58
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, после отставки Ермака в администрации президента планируются изменения.
«Россия действительно хочет, чтобы Украина допустила ошибки. С нашей стороны ошибок не будет. Я не хочу, чтобы у наших партнёров возникали вопросы относительно Украины. Решение принято», — отметил Зеленский.
Напомним, сегодня в офисе Андрея Ермака Национальное антикоррупционное бюро провело обыск. Информацию подтвердил и сам Ермак. По его словам, он сотрудничает с правоохранителями и предоставил сотрудникам антикоррупционного бюро «полный доступ к дому».
