Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По словам Зеленского, после отставки Ермака в администрации президента планируются изменения.



«Россия действительно хочет, чтобы Украина допустила ошибки. С нашей стороны ошибок не будет. Я не хочу, чтобы у наших партнёров возникали вопросы относительно Украины. Решение принято», — отметил Зеленский.



Напомним, сегодня в офисе Андрея Ермака Национальное антикоррупционное бюро провело обыск. Информацию подтвердил и сам Ермак. По его словам, он сотрудничает с правоохранителями и предоставил сотрудникам антикоррупционного бюро «полный доступ к дому».





