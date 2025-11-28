Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку


28.11.2025   19:58


Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, после отставки Ермака в администрации президента планируются изменения.

«Россия действительно хочет, чтобы Украина допустила ошибки. С нашей стороны ошибок не будет. Я не хочу, чтобы у наших партнёров возникали вопросы относительно Украины. Решение принято», — отметил Зеленский.

Напомним, сегодня в офисе Андрея Ермака Национальное антикоррупционное бюро провело обыск. Информацию подтвердил и сам Ермак. По его словам, он сотрудничает с правоохранителями и предоставил сотрудникам антикоррупционного бюро «полный доступ к дому».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна