Джим Риш и Джин Шейхин: Призываем правительство Грузии немедленно сменить курс

29.11.2025 10:55





Призываем правительство немедленно сменить курс, восстановить политические свободы в Грузии и вернуться к демократическому правлению, - об этом говорится в совместном заявлении главы комитета Сената США по внешним делам Джима Риша (Республиканская партия) и лидера «демократов» в комитете Джин Шейхин (Демократическая партия), которые сенаторы распространили в связи с годовщиной начала непрерывного протеста в Грузии.



«Год назад Грузия вошла в новый, темный период своей истории. Несмотря на обещания продолжить курс европейской интеграции, озвученным во время предвыборной кампании, что поддерживает большинство грузинского населения, правительство изменило позицию и нарушила конституционное обязательство. В ответ на это, грузины вышли на улицы с требованием перемен и демонстрациями против пренебрежения голосами избирателей. После этого, в течение года, вместо того, чтобы выслушать обеспокоенность избирателей и провести работу с оппозицией, они предприняли беспрецедентные шаги по подавлению протеста, приняв авторитарные законы, арестами и запретами членов политической оппозиции, запугиваниями лидеров гражданского общества и клеветой в адрес США и сотрудников американского посольства», - говорится в заявлении.



Сенаторы также отметили, что «обеспокоены жесткими мерами, предпринимаемыми правительством против собственного народа в условиях эскалации политического насилия».



«Как американцы, мы ценим способность грузинского народа, невзирая на цену, не поступаться своей свободой. Как близкие друзья Грузии, мы уже год следим за политическими событиями, и мы заинтересованы в успехе этой страны. Грузинский народ заслуживает то правительство, которое будет уважать его право самому определять свое будущее», - пишут сенаторы.





