Адвокат Элисашвили назвал «спланированной спецоперацией» «Грузинской мечты» арест своего подзащитного

29.11.2025 15:00





«Исключено, чтобы человек, проживающий в Мтацминдском районе, ехал в ночные часы к зданию суда и пытался осуществить поджог, когда возле его дома много государственных структур и зданий»,- указанное заявление в беседе с журналистами у здания суда в Дигоми сделал адвокат члена «Лело – Сильной Грузии» Алеко Элисашвили – Георгий Рехвиашвили.



По словам адвоката, ему не только не дают возможность встретиться со своим подзащитным, но и не предоставляют информацию о его местонахождении.



«Я узнал об этом сейчас, после просмотра кадров, распространенных МВД Грузии, на которых видно, что у него отмечаются физические телесные повреждения. Утром мне стало известно о том, что он арестован по уголовному делу, однако у меня до сих пор нет возможности встретиться и переговорить с ним, увидеть его физические повреждения, узнать о том, какую конкретно статью ему вменяют. Остается фактом, что то, что видно по кадрам, - бензин, молоток, зажигалка, это какая-то спланированная спецоперация «Грузинской мечты». Мы видели много дел в отношении Алеко Элисашвили, мы помним дело Али Бабаева, которое было ровно год назад, однако в связи с отсутствием доказательств продолжается до сих пор, и вину доказать не могут. Поэтому, я предполагаю, что им понадобилось новое дело, собрать новые доказательства, для того, чтобы какими-то путями остановить активного политика, и это политическое преследование, по моему мнению, и нет никакого преступления.



Исключено, чтобы человек, проживающий в Мтацминдском районе, ехал в ночные часы к зданию суда и пытался осуществить поджог, возле его дома много государственных структур и зданий, если бы он имел такое желание, он мог это сделать рядом с домом, а не на таком расстоянии. Для стороны защиты это абсурд. Дополнительную информацию сообщу, когда его поместят в изолятор, где я с ним встречусь и побеседую. Мы сообщили об этом в Аппарат Народного защитника Грузии, его представители также намерены подключиться и исследовать указанный вопрос.



Мне не только не дают возможность встретиться со своим подзащитным, мы предполагаем, что он доставлен в Дигомское управление, но точно нам не говорят, где он, реально, исчез человек», - заявил Георгий Рехвиашвили.





