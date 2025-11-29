Зурабишвили: Мы не можем считать, что суда больше нет, всегда может появиться судья, который не потеряет человечность

29.11.2025 17:07





Мирный протест на улицах будет до тех пор, пока есть эта группа адвокатов, юристов, которые совершенно бескорыстно помогают и служат людям, невзирая на то, что мы все знаем, насколько несправедлив нынешний суд,- заявила на встрече с группой юристов, созданной для оказания бесплатной юридической помощи задержанным на акции протеста в декабре 2024 года, сделала 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



В эти минуты Саломе Зурабишвили встречается с частью адвокатов, входящих в указанную группу, а также членами семей задержанных в ходе акции.



Как заявила на встрече Зурабишвили, группа, созданная в прошлом году, делает все для исполнения своих обязательств.



«На улицах стоят участники мирного протеста, и будут стоять до тех пор, пока есть эта группа юристов и адвокатов, которые совершенно бескорыстно помогают и служат людям, невзирая на то, что мы все знаем, насколько несправедлив нынешний суд. Думаю, это (помощь) государственность, все равно продолжать и защищать теми правовыми средствами, которыми располагаешь. Так как мы не можем считать, что суда больше нет, что бы ни было. Вы знаете все его ограничения, но я всегда говорю, что, пока есть люди, всегда можно рассчитывать, что найдется хотя бы один судья, который не потеряет человечность. Для государства важно, чтобы адвокаты продолжали свою адвокатскую, юридическую деятельность, иначе мы превратимся в пассивное общество. Хочу всем выразить благодарность. Год назад эта группа была создана под руководством Эки Беселия, и, действительно, в течение этого года она сделала все для того, чтобы исполнить свои обязательства, и всё это совершенно безвозмездно, хочу это подчеркнуть. Поэтому от нас, от общества, я хочу выразить им благодарность. Хочу, чтобы они знали, что мы гордимся тем, что в обществе, где другие наслаждаются миллионами, есть такие люди. Намного лучше наслаждаться любовью общества, и вы смогли это сделать»,- заявила Зурабишвили.





