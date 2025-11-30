В Азербайджане задержаны лидер оппозиции

Сотрудники азербайджанской полиции провели обыск в доме лидера одной из главных оппозиционных партий Али Керимли, - указанную информацию распространяет агентство Reuters.



По информации издания, обыск был проведен в рамках расследования по делу о попытке государственного переворота с целью свержения действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева.



По сводкам азербайджанских СМИ, обыск также был проведен в доме члена президиума Народного фронта Азербайджана Мамеда Ибрагима. После обысков сотрудники СГБ Азербайджана допросили Али Керимли и Мамеда Ибрагима по делу Рамиза Мехтиева. В социальных сетях распространяется информация и о задержании оппозиционного лидера Али Керимли.



Как заявил в беседе с Reuters его заместитель Сеймур Ази, задержаны два члена «Партии народного фронта Азербайджана» Фаиг Амирли и Мамед Ибрагим.



Источник, близкий к правительству Азербайджана, сообщил Reuters, что решение о задержании Керимли, возглавляющего «Партию народного фронта Азербайджана» (APFP) с 2000 года, связано с уголовным делом против давнего союзника экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева – Рамиза Мехтиева.



По словам источника в правительстве Азербайджана, по предположению властей, Керимли финансировал именно Мехтиев, в 1994 году занимавший пост главы администрации президента в правительстве Азербайджана.



Мехтиев был освобожден в 2019 году.



В прошлом месяце Бакинский суд приговорил 87-летнего Мехтиева к 4 месяцам заключения после того, как ему было предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе и попытке захвата власти.





