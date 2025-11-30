|
|
|
Алеко Элисашвили предъявлено обвинение в терроризме
30.11.2025 19:32
Одному из лидеров коалиции «Сильная Грузия — Лело» Алеко Элисашвили предъявили официальное обвинение по части первой статьи 323 Уголовного кодекса, которая относится к террористическому акту и предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.
«Александр Элисашвили признан террористом», — заявил адвокат Алеко Элисашвили после выхода из изолятора предварительного задержания.
По словам адвоката, Алеко Элисашвили не признаёт своей вины и считает совершённые им действия лишь формой выражения протеста.
«Александр Элисашвили признаёт свои действия, хотя и не считает, что они содержат признаки преступления. Именно об этом и идёт речь. Это была форма протеста», — отметил адвокат.
Алеко Элисашвили был арестован вчера. По данным МВД, Алеко Элисашвили пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна