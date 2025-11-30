Алеко Элисашвили предъявлено обвинение в терроризме

30.11.2025 19:32





Одному из лидеров коалиции «Сильная Грузия — Лело» Алеко Элисашвили предъявили официальное обвинение по части первой статьи 323 Уголовного кодекса, которая относится к террористическому акту и предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.



«Александр Элисашвили признан террористом», — заявил адвокат Алеко Элисашвили после выхода из изолятора предварительного задержания.



По словам адвоката, Алеко Элисашвили не признаёт своей вины и считает совершённые им действия лишь формой выражения протеста.



«Александр Элисашвили признаёт свои действия, хотя и не считает, что они содержат признаки преступления. Именно об этом и идёт речь. Это была форма протеста», — отметил адвокат.



Алеко Элисашвили был арестован вчера. По данным МВД, Алеко Элисашвили пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда.







