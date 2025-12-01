В ноябре из Грузии были выдворены 152 иностранца

За последний месяц ведомство выдворило в общей сложности 152 иностранных гражданина, а по данным за текущий год и по текущим данным – 1131 человека.



«В результате комплексных мер, принятых Департаментом миграции, из страны были выдворены 44 гражданина Турции, Азербайджана, Ирана, Иордании, Пакистана, Китая, России, Армении, Нигерии, Туркменистана, Ганы, Ирака, Йемена, Египта и Ливана.



Примечательно, что за последний месяц в результате комплексных мер из страны были выдворены 152 иностранных гражданина, а показатель текущего года значительно превышает общее число выдворенных за последние несколько лет лиц, которое, по актуальным данным, составило 1131 человека.



Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны.



Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии путем проведения усиленного иммиграционного контроля и других мер», — говорится в заявлении.





