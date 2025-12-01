«Грузинская мечта» подает в суд на BBC

«Сегодня утром BBC опубликовала статью, в которой помимо множества абсурдной и ложной информации содержится обвинение в адрес грузинских властей о том, что во время незаконных акций МВД использовало «химическое вещество» против агрессивных протестующих. Очевидно, что у т.н медиа, ставшей пропагандистским инструментом «Дип стэйта», нет ни одного факта, подтверждающего это серьёзное обвинение.



Более того, все предположения строятся на мнениях конкретных лиц, в том числе врача Чахунашвили, который был активным участником незаконных акций, а его отец, Георгий Чахунашвили, лично участвовал в процессе «свержения власти» 4 октября и физически проник во двор резиденции президента Грузии. Кроме того, в статье в основном выступают заинтересованные лица: Гигаури, обвиняемый Хасая, обвиняемый Шаишмелашвили, осуждённый Бачиашвили и другие подобные лица. Служба коммуникаций «Грузинской мечты» до публикации статьи вела активное взаимодействие с журналистом-расследователем. На все вопросы, которые BBC предоставила, были подготовлены исчерпывающие ответы, и подробно удовлетворён интерес британской медиа.



Учитывая, что в последнее время данная медиа неоднократно была вовлечена в скандалы, многократно подтверждалось распространение лжи, и даже топ-менеджмент телеканала менялся, в начале нашего ответа мы поставили лишь два условия: полностью осветить нашу позицию, предоставить доказательства каждому нашему слову и при этом потребовать, чтобы с соблюдением высоких журналистских стандартов все рассуждения в статье основывались только на доказательствах. Взамен мы получили поток лжи, тяжёлые обвинения в адрес властей, которые, как уже отмечалось, строятся на рассказах заинтересованных лиц и явно не имеют никакого отношения к реальности.



Общественности известно, что несколько недель назад BBC оказалась в скандале, когда медиа распространила грубо смонтированное интервью с президентом США Дональдом Трампом, изменив контекст и содержание разговора. Из-за этой манипуляции генеральный директор и исполнительный директор новостей покинули свои должности, однако это больше походило на наказание для президента США, чем на признание ошибок. Сегодняшняя статья показывает, что BBC не имеет ни моральных, ни профессиональных препятствий для выполнения грязных заказов и распространения лжи.



Поскольку некогда авторитетная медиа, которая сегодня превратилась в инструмент пропаганды неформального правления, публично распространила ложные обвинения против грузинских властей и не привела ни одного доказательства, поскольку т.н журналистское расследование, основанное на рассказах преступников, не имеет ничего общего с реальностью, и потому что BBC получила исчерпывающие ответы на все вопросы, но даже 1% этих аргументированных ответов не был опубликован в статье, а данный грязный пропагандистский материал является попыткой очернить правительство Грузии, грузинскую полицию и, что важнее всего, государственность Грузии, мы приняли решение начать судебное разбирательство против лживой медиа в международных судах. Мы используем все возможные юридические способы, чтобы так называемая медиа, распространяющая ложь, понесла ответственность за публикацию грязных, ложных обвинений.», — говорится в заявлении.



, что в прошлом году режим «Грузинской мечты» применил химическое оружие времён Первой мировой войны для разгона антиправительственных и проевропейских протестов.



По данным BBC, они побеседовали с экспертами по химическому оружию, информаторами грузинского спецназа и врачами и обнаружили доказательства, «свидетельствующие об использовании химического вещества, которое французская армия называла «камит».



По данным издания, режим Иванишвили назвал результаты своего расследования «абсурдными» и заявил, что полиция действовала в рамках закона «в ответ на незаконные действия». Действия жестоких преступников».



Издание пишет, что «Камит» применялся Францией против Германии во время Первой мировой войны и был изъят из обращения в 1930-х годах из-за опасений по поводу его долгосрочных последствий. Его заменил так называемый «слезоточивый газ» CS.





